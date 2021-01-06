Adnan Bali'den İş Bankası açıklaması!

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Genel Müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağım." ifadelerini kullandı. Bali'nin yerine ise mevcut genel müdür yardımcısı Hakan Aran getirilecek.Hakan Aran kimdir?

İş Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada:

"Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, Bankamızın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır."

