Adnan Bali kimdir?
Adnan Bali, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürüdür. Adnan Bali'nin kariyeri, hayatı ve merak ediliyor. İşte Adnan Bali kimdir? sorusunun cevabı biyografi içeriğimizdedir.
GÜNDEM 08.11.2020, 23:31
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Adnan Bali kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi sorularının cevapları Adnan Bali kimdir? Biyografi içeriğimizden okuyabilirsiniz.
Adnan Bali, 1962 İslahiye'de doğmuştur. Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunudur.
1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yapmış, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atanmıştır. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Sayın Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseltilmiştir.
01 Nisan 2011 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 16. Genel Müdürü olarak atanmıştır.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Adnan Bali aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Institute of International Finance (IIF), Institut International D’Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti’nin ise Yüksek Danışma Kurulu Üyesi’dir.
Evli ve 3 çocuk babası olan Sayın Bali, İngilizce bilmektedir.
Adnan Bali, 1962 İslahiye'de doğmuştur. Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunudur.
1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yapmış, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atanmıştır. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Sayın Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseltilmiştir.
01 Nisan 2011 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 16. Genel Müdürü olarak atanmıştır.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Adnan Bali aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Institute of International Finance (IIF), Institut International D’Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti’nin ise Yüksek Danışma Kurulu Üyesi’dir.
Evli ve 3 çocuk babası olan Sayın Bali, İngilizce bilmektedir.
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