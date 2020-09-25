Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgeye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalarda İ.U. isimli şahsın ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 7 ayrı paket halinde toplam 268 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 511 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ham maddesi, 2 ayrı bidon içerisinde 214 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

İ.U. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

