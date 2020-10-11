Adıyaman’da orman yangını korkuttu
Adıyaman’da, meydana gelen orman yangınının köylüler ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldüğü bildirildi.
GÜNDEM 11.10.2020, 15:13
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Adıyaman’da, meydana gelen orman yangını köylüler ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Koçali Köyünde yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile köylüler alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Koçali Köyünde yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile köylüler alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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