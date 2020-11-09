Adıyaman’da bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu

Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden birisi olan 2000 yıllık Perre Antik Kenti’nde kazılar devam ederken 160 metre uzunluğunda merdiven ile 1500 yıl öncesine ait erkek iskeleti keşfedildi.

Mezarın antik kentin kuzeydoğusunda merdivenli kısımda yürütülen kazı çalışmalarında bulunduğu belirtildi.

Merdivenli kısımda yürütülen kazıların 160’ıncı metresinde keşfedilen mezarın içerisinde bulunan insan iskeletinin büyük kısmının çürümeden günümüze kadar geldiği iskeletin 1500 yıllık olduğu kaydedildi.

Mezarın içerisindeki iskeletin yanında günün geleneklerine göre cenazenin yanına bırakılan ‘ölü yemeği’ bulunuyor.

Kase içerisinde kanatlı hayvan kemikleri gözlendi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada erkek iskeleti nin 1500 yıl öncesinden bugüne kadar sağlam bir şekilde gelmiş olması çok önemli bir durumdur dedi. Alkan keşfin önemine dikkat çekerek" İskeletin hemen yan kısmında ise kanatlı bir hayvanın pişirildiği ve kemiklerin ortaya çıktığını fark ettik. Bu da gösteriyor ki bize ölü yemeği olarak kendisine sunulmuş. Burada 1500 yıla yakın iskeletin sağlam olarak günümüze gelmesi özellikle arkeologlara çok iyi bir yol gösterebilir. İskeletin sağlam gelme nedeni üstündeki toprak yapısının çok ve derin şekilde gömülmüş olması. Yine kimsenin dokunmamış olması da sağlam kalma nedeni" dedi.

