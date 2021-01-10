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Adını Donald Trump yapan Fransız vekilin de hesabı askıya alındı
Kullanıcı adı ve fotoğrafını Trump’ınki ile değiştiren Fransız vekilin hesabı Twitter tarafından askıya alındı.
GÜNDEM 10.01.2021, 18:22
Fransız Milletvekili Son-Forget, Twitter hesabının kullanıcı adı ve fotoğrafını değişmesinin ardından, hesabı askıya alındı.
Son-Forget, Trump’ın hesabının Twitter’da kalıcı olarak silinmesinin ardından kendi hesabının kullanıcı adını ABD Başkanının adıyla değiştirdi. Profil fotoğrafına da Trump’ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili, onun adına paylaşımda bulundu. Twitter, Son-Forget’in hesabını da askıya aldı.
İsviçre ve Liechtenstein’daki Fransız vatandaşlarını Ulusal Meclis’te temsil eden milletvekili, daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hesabını taklit etmişti. Fransız milletvekilinin bu eylemi, Macron’un partisinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.
Son-Forget, Trump’ın hesabının Twitter’da kalıcı olarak silinmesinin ardından kendi hesabının kullanıcı adını ABD Başkanının adıyla değiştirdi. Profil fotoğrafına da Trump’ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili, onun adına paylaşımda bulundu. Twitter, Son-Forget’in hesabını da askıya aldı.
İsviçre ve Liechtenstein’daki Fransız vatandaşlarını Ulusal Meclis’te temsil eden milletvekili, daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hesabını taklit etmişti. Fransız milletvekilinin bu eylemi, Macron’un partisinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.
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