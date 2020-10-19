Adil Gür'e meslektaşından 'mesleği bırak' tepkisi!

Optimar Araştırma Danışmalık Şirketi'nin Başkanı Hilmi Daşdemir, A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür'ü KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerini Mustafa Akıncı'nın kazanacağına dair iddiası üzerinden sert şekilde eleştirdi.

Twitter hesabında Adil Gür'e tepki göstererek mesleği bırakması gerektiğini ifade eden Daşdemir, şu paylaşımı yaptı:

"Meslektaşlarım ile çok polemik yapmak istemem ama şimdi buradan bir çağrı yaparak “Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım” diyen sayın Adil Gür’e sözünde durmasını ticaretini başka yerde devam etmesini bekliyorum."

Meslektaşlarım İle çok polemik yapmak istemem ama Şimdi buradan bir çağrı yaparak“Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım”diyen Sn Adil Gür’e sözünde durmasını ticaretini başka yerde devam etmesini bekliyorum.

— Hilmi Daşdemir (@DasdemirHilmi) October 18, 2020



Meslektaşlarım İle çok polemik yapmak istemem ama Şimdi buradan bir çağrı yaparak“Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım”diyen Sn Adil Gür’e sözünde durmasını ticaretini başka yerde devam etmesini bekliyorum. pushfn('ads'); — Hilmi Daşdemir (@DasdemirHilmi) October 18, 2020

