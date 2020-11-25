“Adil bir ülkede yaşamak istiyoruz”

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir basın açıklaması düzenleyen Saadet Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Hazırbulan, “Sınıflarda öğretmenlik yapması gereken insanların, yıllarca harcadığı emeğin hiçe sayılması, geçim derdi ile boğuşmaya mahkûm edilmesi kabul edilebilir değildir” dedi.

Saadet partisi İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir basın açıklaması düzenledi. Birçok medya mensubunun katıldığı basın açıklaması Saadet Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Hazırbulan tarafından gerçekleştirilerek, atanamayan öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekildi. Öğretmen adaylarının yıllarca atanmayı beklerken sınavlara katıldığını, mülakat adaletsizliği ve yeterli sayıda öğretmen ataması yapılmadığına işaret edildi.



Saadet Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Hazırbulan, yıllardır atama bekleyen 700 binden fazla öğretmen adayının yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekerek, “Yıllarca emek verip lisans eğitimi aldıktan sonra görevine ataması yapılmayan öğretmen adaylarını gündelik işlerde çalışmak zorunda. Atanamayan öğretmenleri inşaatta çalışmaya, garsonluk yapmaya zorlayan, onları psikolojik sorunlarla baş başa bırakan bu düzeni kabul etmiyoruz. Sınıflarda öğretmenlik yapması gereken insanların, yıllarca harcadığı emeğin hiçe sayılması, geçim derdi ile boğuşmaya mahkûm edilmesi kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.



Ahmet Hazırbulan, “Hayallerine ulaşmak için sınavlara giren gençler için sınav ücretleri aşılması gereken önemli bir engel. Bugün adeta bir sektöre dönüşmüş olan sınavlar vatandaşını müşteri olarak gören devlet yönetimi anlayışı ile açıklanabilir ancak. Sınava giren adayların herhangi bir iş sahibi olmadığı gerçeği ortadayken bu ücretler ciddi yük oluşturmaktadır. Kendi gencini, öğrencisini müşteri olarak gören hiçbir anlayışı kabul etmiyoruz” diyerek, atanmak için mücadele eden öğretmen adaylarının sorunlarına dikkat çekti.



*Ücretli öğretmenlik sistemine de değinen Ahmet Hazırbulan, “Öte yandan öğrencileri öğretmensiz bırakan, ‘ücretli öğretmenlik’ adı altında çok düşük ücret karşılığında farklı bölümlerden mezun olmuş kişileri öğretmen olarak çalıştıran ve böylece maddi kazanç sağlamaya çalışan düzeni kabul etmiyoruz. Ücretli öğretmenlik uygulaması hem düşük ücret verilen kişi hem de atama bekleyen öğretmen adaylarına büyük bir haksızlıktır. Biz gençler olarak; emeklerin zayi olmadığı, ehliyet ve liyakatin önemsendiği adil bir ülkede yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

