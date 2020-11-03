Trabzonspor teknik adam Newton ile yollarını ayırdıktan sonra birkaç isim üzerinde yoğunlaştı. Abdullah Avcı, Tamer Tuna gibi teknik direktörün adı Trabzonspor ile anlıyor. Deneyimli teknik adam Mustafa Reşit Akçay'ın adı da teknik direktörlük için geçenlerden...

Adı Trabzonspor ile anılan Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'un kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek para konuşulmasının ayıp olduğunu ifade etti.



Bir televizyon programına telefon ile bağlanan Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor ile adının anılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Trabzonspor'a yeşil ışık yakan Akçay, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.

Akçay, "Benim görev alma gibi bir talebim yok. Trabzonspor'da gelip de görev alsam benim parayı konuşmam ayıp olur. Saygısızlık gibi bir şeydir. Kariyer kaygım yok. Trabzonspor'a gelip de kariyerimi geliştireyim veya para kazanayım diye bir çabam olmaz. Farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Bana 'gel kardeşim Trabzonspor'un sana ihtiyacı var' dedikleri an ben orada olmak zorundayım. Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır." diye konuştu.

Akçay konuşmasına şu şekilde devam etti; "Geçmişte söylediğim sözden dolayı beni mahkum edenler bu sözümü de söyleyecek. Trabzonspor istediği hocayı alır. Bana gelen bir teklif yok. Toplum teveccüh ediyor. Trabzonspor'u yönetenler toplum gibi bakmaz. Bakmamalı da, doğrusunu yapıyorlar. Trabzonspor'u yöneten insanlar kriterlere bakarak sorunu hangi hocayla çözebileceğine bakmalı. Seçilmiş olan bu insanlar aynı zamanda geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı içinde yer almamıza neden olan insanlar"

