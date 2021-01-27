Aden Körfezi tezkeresi Meclis'te kabul edildi
TSK deniz unsurlarının görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
GÜNDEM 27.01.2021, 00:30
TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazasının, uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatlarına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı ifade ediliyordu.
Bu alanda yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesinin, TSK deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bölgeye ilişkin tecrübesinin artırılmasına katkıda bulunduğuna dikkat çekilen tezkerede, bu alanda ilgili ülkelerle iş birliğinin sürdürülmesine yönelik milli politikanın desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde, bölgesel ve küresel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği kaydedildi.
Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin, son olarak 5 Şubat 2020 tarihinde alınan TBMM kararıyla bir yıl daha uzatıldığı hatırlatılan tezkerede, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat 2021'den itibaren bir yıl daha uzatılması; ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla bölge ülkeleri kara suları dışında denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmesi isteniyordu.
Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazasının, uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatlarına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı ifade ediliyordu.
Bu alanda yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesinin, TSK deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bölgeye ilişkin tecrübesinin artırılmasına katkıda bulunduğuna dikkat çekilen tezkerede, bu alanda ilgili ülkelerle iş birliğinin sürdürülmesine yönelik milli politikanın desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde, bölgesel ve küresel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği kaydedildi.
Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin, son olarak 5 Şubat 2020 tarihinde alınan TBMM kararıyla bir yıl daha uzatıldığı hatırlatılan tezkerede, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat 2021'den itibaren bir yıl daha uzatılması; ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla bölge ülkeleri kara suları dışında denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmesi isteniyordu.
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