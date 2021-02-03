Adem Özköse, AK Parti'yi eleştirdi: 28 Şubat'ı da istismar ediyorlar

Adem Özköse 'Bi'Karar Ver' programına konuk oldu. Özköse, Türkiye'deki kutuplaştırıcı siyaset anlayışıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

AK Partili bir milletvekili ile arasında geçen diyaloğu anlatan Özköse, "Bu kulaklar bunu duydu. Bir AK Partili vekile dedim ki: Bu kadar kutuplaştırma ile yanlış yapıyorsunuz? 'Seçim kazanmak için en reel yönlerden bir tanesi, toplumu kutuplaştırmaktır." dedi.

Türkiye'deki hukuksuzluğa ilişkin AK Parti hükümetine dikkat çeken eleştiriler getiren Özköse, "28 Şubat'tan kaçanlar, bugün 28 Şubat kahramanlığı yapıyorlar. 28 Şubat'ı asla küçümsemiyorum, çok büyük haksızlıklar yapıldı. Fakat bugün de haksızlıklar yapılıyor. 28 Şubat'ı da istismar ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir yerde adalet yoksa, orada İslam'ın en temel inancı tevhid ilkesi de yoktur." diyen Özköse, şunları söyledi:

"Peki, sadece benim gibi düşünenlere mi adalet? Benim gibi inananlara mı adalet? Hayır, böyle bir şey yok. Yarın Türkiye'de başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Öyle dosyalar inceliyorum ki, öyle garip şeylerle karşılıyorum ki...

Şu an Türkiye'de hukuk krizi yaşanıyor, herkesle konuşuyoruz. Ben bugün hak diyorum, hukuk diyorum. Yarın hak, hukuk deme hakkım olacak. Fakat bugün haksızlıklara karşı çıkmayanlar ne yapacak?

28 Şubat'tan kaçanlar, bugün 28 Şubat kahramanlığı yapıyorlar. 28 Şubat'ı asla küçümsemiyorum, çok büyük haksızlıklar yapıldı. Fakat bugün de haksızlıklar yapılıyor. 28 Şubat'ı da istismar ediyorlar.

Hiçbir kutup gibi düşünmek zorunda değilim, Allah bana akıl vermiş. Ne şu parti gibi, ne şu grup gibi düşünmek zorunda değilim. Bize şahsiyetli insanlar lazım."

