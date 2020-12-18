Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman

F.Bahçe maçındaki performansıyla gündeme oturan Yeni Malatyasporlu Adem Büyük çarpıcı bir röportaj verdi. Fatih Terim, Falcao ve Erol Bulut'la ilgili çarpıcı itiraflar yapan Adem, "Yorumcular çıkmış diyor ki 'Ben şimdi Ömer Bayram ile Adem Büyük'ü mü izleyeceğim?' İzleme ağabey o zaman" diyerek tepkisini dile getirdi.



Ben Galatasaray'da bunu yaşadım mesela. Yorumcular çıkmış diyor ki "Ben şimdi Ömer Bayram ile Adem Büyük'ü mü izleyeceğim." İzleme ağabey o zaman. Böyle zaten hiç bir yere gidemeyiz. Nasıl gidecek ki? Sen oyuncuyu yerden yere vur. Ayağı olmayan bir tane yabancıyı yerlere göklere sığdıramazlar. Ondan sonra Türk futbolu ölmüş, bitmiş. Bundan sonrada ağlarız zaten böyle olmaya devam eder. Herkes kendi eleştirisini yapmalı. Ben de yapıyorum. Ben ve diğer arkadaşlarım bunların gözünde daha kötü herhalde. Başarısızlığın açıklaması bu bence başka bir açıklaması yok. Biraz da Türk oyuncularına güvenmek gerekiyor. Ben tekrar söyleyeyim yabancı oyuncunun buraya gelmesine ve yabancı sınırına karşı değilim. Elindeki oyuncudan kötüyse yabancı oyuncu alma. Ben ona karşıyım.

Galatasaray'da bütün futbolcularla aram iyiydi. Zaten orada aile ortamı var. Kimsenin ekstra burnu havada değil. En büyüğünden en küçüğüne kadar. Herkesin birbiriyle arası çok iyiydi. Kimseyle sıkıntılı bir durumumda olmadı.

