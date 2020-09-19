Adanaspor’da Fatih Akyel dönemi sona erdi

Ligde 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puana sahip turuncu-beyazlı ekipte, 9 gün önce takımın başına gelen Fatih Akyel ile sözleşmenin karşılıklı olarak fes edildiği bildirildi. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Fatih Akyel, yönetimle aralarında fikir ayrılığı olduğunu ve karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını ifade etti.

