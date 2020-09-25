Adanaspor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, “İyi bir rakibe karşı oynadık. Düzenli oyuncularla oynayan bir takım. Biz daha yeni kurulan bir takımız. Hazırlığı başka bir ekiple, ilk 2 haftadan sonra başka bir ekiple devam ettik. Oyuncularımızın çok iyi mücadele ettiğini söyleyebilirim. Maça iyi başladık diyemem. Maçın 30’uncu dakikasından sonra topu yere indirdik ve özgüvenimiz arttı. Kötü başlayıp, iyi bitirdiğimiz bir maç oldu. İki takım için de 1 puan kötü değil. Şu zamanda oyuncularımıza söyleyecek bir şeyimiz yok. Teşekkür ediyoruz onlara” diye konuştu.

