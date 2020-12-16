Adana’nın sorunları bir bir tarih oluyor

Yürütülen çalışmalara hakkında bilgi alan ve konuyla ilgili açıklama yapan Zeydan Karalar, “Yağmur yağdığında Adana’nın birçok yerinde sel oluştuğunu Adanalılar çok iyi bilir. Bunun nedeni yağmur suyu tahliye hattı olmamasıdır. Bu hattı tamamladığımızda Saydam Caddesi sakinleri, esnaf su baskınlarından kurtulacak” dedi.

ADANA Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi sorunu olan, şiddetli yağmurlarda su baskını oluşması problemini ortadan kaldırmak için Adana’nın birçok noktasında kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de Saydam Caddesi’nde yürütülüyor. Projenin tamamlanmasıyla Saydam Caddesi sakinleri ve bölge esnafı yağmurdan kaynaklı su baskını sorunundan kurtulacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da ASKİ tarafından Saydam Caddesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Proje hakkında bilgi alan Zeydan Karalar, Adana’nın sel sorununa dikkat çekti.



* ASKİ tarafından Saydam Caddesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Saydam Caddesi’nde yağmur suyu tahliye hattının bir bölümü yapılmış ama yarım kalmış. Buradaki altyapı son derece sıkıntılı. Karmaşık bir altyapı sistemi var bu bölgenin. Çok hareketli bir yol. Yağmur yağdığında Adana’nın birçok yerinde sel oluştuğunu Adanalılar çok iyi bilir. Bunun nedeni yağmur suyu tahliye hattı olmamasıdır. Bu hattı tamamladığımızda Saydam Caddesi sakinleri, esnaf su baskınlarından kurtulacak” ifadelerini kullandı.

