Adana'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
GÜNDEM 06.10.2020, 06:43
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 PB 749 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu Tekir rampası mevkisinde alev aldı.
Durumu fark eden otobüsteki görevliler, aracı durdurup yolcuların tahliyesini sağladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri ise otobüste bulunan 42 yolcuyu güvenli bir alana götürdü.
Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin otobüsü güvenlik şeridine çekmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 PB 749 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu Tekir rampası mevkisinde alev aldı.
Durumu fark eden otobüsteki görevliler, aracı durdurup yolcuların tahliyesini sağladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri ise otobüste bulunan 42 yolcuyu güvenli bir alana götürdü.
Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin otobüsü güvenlik şeridine çekmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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