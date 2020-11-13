Adana'da sokağa çıkma yasağı mı geldi? Kimleri kapsıyor? 65 yaş üstü..

Bir ilimizde daha sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Süleyman Elban başkanlığında toplandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması görüşüldü.

Bu kapsamda, merkezdeki Şehit Yüzbaşı Bülent Angın Bulvarı, Mirzaçelebi Sokak, Şinasi Efendi Caddesi, Mithat Saraçoğlu Caddesi, Atatürk Caddesi, Toros Caddesi, Vali Yolu Caddesi, Pazarlar Caddesi, 5 Ocak Meydanı, Sefa Özler Caddesi, Çakmak Caddesi, İnönü Caddesi, İnönü Parkı, Saydam Caddesi, Mirza Çelebi Sokak, Eminağa Caddesi, Güney Kuşak Bulvarı, Barbaros Caddesi, Kozan Caddesi, Orhan Kemal Bulvarı, Çukurova Caddesi, Süleyman Vahit Caddesi, Levent Caddesi, Karataş Caddesi, Şehitler Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Kozan Bulvarı, Atatürk Caddesi ve toplu taşıma duraklarında sigara içme yasağı getirilirken 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi.

