Adana'da silahlı kavga! Ölü ve yaralı var
Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
GÜNDEM 29.09.2020, 22:49
Adana’nın Yüreğdir ilçesinden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Metehan K. ile Yusuf A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek yerini silahlı kavgaya bıraktı.
Metehan K. pompalı tüfekle Yusuf A.’ya ateş açarken, Yusuf A. da tabanca ile ona karşılık verdi. Karşılıklı açılan ateşler sonucunda, Metehan K. boynundan Yusuf A. ise vücudunun çeşitli yerlerinden saçma ile yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Metehan K.’yı özel bir hastaneye Yusuf A.’yı ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.
Metehan K. özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metehan K.’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yusuf A.’nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.Polis, hayatını kaybeden Metehan K.’nın kardeşi Oğuz K.’yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Alınan bilgiye göre, Metehan K. ile Yusuf A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek yerini silahlı kavgaya bıraktı.
Metehan K. pompalı tüfekle Yusuf A.’ya ateş açarken, Yusuf A. da tabanca ile ona karşılık verdi. Karşılıklı açılan ateşler sonucunda, Metehan K. boynundan Yusuf A. ise vücudunun çeşitli yerlerinden saçma ile yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Metehan K.’yı özel bir hastaneye Yusuf A.’yı ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.
Metehan K. özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metehan K.’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yusuf A.’nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.Polis, hayatını kaybeden Metehan K.’nın kardeşi Oğuz K.’yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
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