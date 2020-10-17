Adana'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Adana’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
GÜNDEM 17.10.2020, 00:47
Adana’nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Abdulgani Öner'in kullandığı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Yunus Emre Ağca'nın kontrolündeki hafif ticari araç Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan'a bağlı Değirmendere Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada olay yerinde Dilşah ve Şükriye Öner ile Makbule ve Şehmus Güner yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Abdulgani Öner Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Yunus Emre Ağca, Bayram Gökdemir ve Şehmus Öner Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Abdulgani Öner'in kullandığı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Yunus Emre Ağca'nın kontrolündeki hafif ticari araç Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan'a bağlı Değirmendere Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada olay yerinde Dilşah ve Şükriye Öner ile Makbule ve Şehmus Güner yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Abdulgani Öner Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Yunus Emre Ağca, Bayram Gökdemir ve Şehmus Öner Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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