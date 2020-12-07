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Adana’da durum vahim! Mezarlıklar dışında her yer kırmızıya boyandı

Adana’da son 15 günde vaka sayılarının büyük artış göstermesi üzerine Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki koronavirüs risk haritası kentteki mezarlıklar hariç kırmızıya boyandı.

GÜNDEM 07.12.2020, 20:53
Adana’da durum vahim! Mezarlıklar dışında her yer kırmızıya boyandı
Koronavirüs salgınında son dönemde vaka sayıları artarken dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk altında olan kentler hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden uyarı yapan Bakan Koca, “ Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında. Son haftada Adana'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79. Hatay'da artış yüzde 125, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 86. Mersin'de artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Samsun'da artış yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Kastamonu'da artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74” ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs vaka sayılarının büyük artış gösterdiği Adana'da ise artış Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki risk haritası neredeyse tamamen ‘yüksek riski' simgeleyen kırmızı rengine büründü. Kentte sadece mezarlıklar risksiz bölge olarak gözükürken o noktalar beyaz renginde gösterildi. 
Vefat eden yakınlarını ziyaret etmek için merkez Yüreğir ilçesine bağlı Asri Mezarlığı'na gelen Nurcihan Atagül, bulunduğu bölgenin haritada risksiz bölge olarak görüldüğünü bildiğini ve daha güvende hissettiğini söyledi. Koronavirüsten çok korktuğunu dile getiren Atagül, “Ben haritaya göre gelmedim. Kabir ziyaretlerimi yapmak için geldim. Kentin kalabalık noktalarına göre tabi ki burası daha güvenli. Umarım her yer düzelir. Fakat özellikle gençler dikkat etmiyorlar. Düğünlerde ilk dakikalarda maskeler takılıyor sonra herkes coşuyor. Böylece virüs de yayılıyor” dedi.
Hafta sonu boyunca süren sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de uygulanması gerektiğini söyleyen Hatun Yıldırım (21) ise sorumsuz insanlardan dolayı risk haritasının bu hale geldiğini kaydetti.
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