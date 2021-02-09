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Adana'da balıkçılar 15 metre uzunluğunda balina görüntüledi!
Adana'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçılar, teknesinin yanından geçen 15 metre uzunluğundaki oluklu balinanın görüntüsünü çekti.
GÜNDEM 09.02.2021, 08:45
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Akdeniz'de 15 metrelik oluklu balina görüntülendi Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında avlanmak için denize açılan balıkçılar, yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir balina görüntüledi
İlk kez balina gören balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı anbean görüntüledi.
İlk kez balina gören balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı anbean görüntüledi.
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