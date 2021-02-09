Adana'da balıkçılar 15 metre uzunluğunda balina görüntüledi!

Akdeniz'de 15 metrelik oluklu balina görüntülendi Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında avlanmak için denize açılan balıkçılar, yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir balina görüntüledi

İlk kez balina gören balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı anbean görüntüledi.

