Adana hava durumu: 20 Kasım 2020 hava durumu

Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde bugün hava sıcaklığı kaç derece? Adana için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminleri ne? Adana'da sıcaklık, nem ve rüzgar değerleri nasıl seyrediyor? Hafta sonunda hava nasıl olacak? Ayrıntılar haberin devamında...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den elde edilen bilgilere göre Adanalılar bugün sağanak yağış uyarılarına rağmen gökyüzünde çok bulutlu bir güne başladı. Gün boyu gökyüzünde gök gürültülü sağanak yağış uyarısının yapıldığı Adana'da anlık olarak sıcaklık değerleri 14,2°C'yi gösteriyor. Rüzgar ise saatte 24 km hızla güney batı yönünde esiyor. Hava basıncının 1009,3 hPa olduğu Adana'da her an gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'ye göre Adana'da gün boyunca hissedilen en yüksek sıcaklık değerleri 20°C olacak. Rüzgar hızı ise saatte 36 km'ye kadar çıkacak. Havadaki nem yüzde 88'e kadar yükselecek.



Haftanın son iş gününü gök gürültülü sağanak yağış ile sonlandıran Adana'da Cumartesi günü de yağışların devam etmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışın yerini hafifleyerek sağanağa bırakacak olan Adana'da Pazar günü güneş yüzünü gösterecek. Parçalı bulutlu havanın gözlemlendiği Adana'da Pazar günü hissedilen en yüksek sıcaklık 22 derece olacak.

