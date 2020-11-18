Adana Demirspor'da koronavirüs şoku
Adana Demirspor'da 8 kişide koronavirüs vakası bulundu.
GÜNDEM 18.11.2020, 19:14
Adana Demirspor'da 7 Kasım’da 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelde pozitif vakaya rastlandığı açıklanmıştı.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada ise testlerin tekrarlandığı ve 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da, önceki 29 pozitif vakanın negatife döndüğünü, kulüpte şuan sadece 8 kişide korona virüs vakası bulunduğunu belirtti.
Sancak, "Bazı haber sitelerinde pozitif sayısı 37’ye çıktı haberleri yanlış anlamlandırılmış. Toplam pozitif kalan sayımız 8’dir. İnşallah en kısa zamanda arkadaşlarımız şifa bulur, en yakın zamanda aramıza katılacaklardır" dedi.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada ise testlerin tekrarlandığı ve 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da, önceki 29 pozitif vakanın negatife döndüğünü, kulüpte şuan sadece 8 kişide korona virüs vakası bulunduğunu belirtti.
Sancak, "Bazı haber sitelerinde pozitif sayısı 37’ye çıktı haberleri yanlış anlamlandırılmış. Toplam pozitif kalan sayımız 8’dir. İnşallah en kısa zamanda arkadaşlarımız şifa bulur, en yakın zamanda aramıza katılacaklardır" dedi.
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