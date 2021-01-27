Adana Demirspor Kulüp Başkanı istifa etti
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kulüp başkanlığından istifa etti.
GÜNDEM 27.01.2021, 05:33
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Murat Sancak "Çok sevmeme, saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil. Kulübü aldığım gibi devredeceğim" ifadelerini kullandı.
Murat Sancak'ın açıklamaları şöyle:
"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. 'Ben yönetilmem, yönetirim' demiştim. Çok sevmeme, saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil. Kulübü aldığım gibi devredeceğim. Söz verdiğim gibi her yıl yapmam gereken bağışları da yapacağım. Hakkınızı helal edin. Ben ediyorum. Allah a emanet olun, sonu kupa. Yarın başkan vekili atayacağım; kongreye götürecek. Buradan Adanalı iş adamlarına sesleniyorum; Adana Demirspor'a sahip çıkın. Yetkiyi devredeceğim kişi, yeni yönetim oluşana kadar kararlıkla yönetecektir."
Önce akşam saatlerinde mavi-lacivertli taraftarların Ömer Şişmanoğlu'nun kadroya katılmasına gösterdiği tepki üzerine transferi iptal ettiğini açıklayan Murat Sancak, ardından da istifa kararı aldı.
Murat Sancak'ın açıklamaları şöyle:
"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. 'Ben yönetilmem, yönetirim' demiştim. Çok sevmeme, saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil. Kulübü aldığım gibi devredeceğim. Söz verdiğim gibi her yıl yapmam gereken bağışları da yapacağım. Hakkınızı helal edin. Ben ediyorum. Allah a emanet olun, sonu kupa. Yarın başkan vekili atayacağım; kongreye götürecek. Buradan Adanalı iş adamlarına sesleniyorum; Adana Demirspor'a sahip çıkın. Yetkiyi devredeceğim kişi, yeni yönetim oluşana kadar kararlıkla yönetecektir."
Önce akşam saatlerinde mavi-lacivertli taraftarların Ömer Şişmanoğlu'nun kadroya katılmasına gösterdiği tepki üzerine transferi iptal ettiğini açıklayan Murat Sancak, ardından da istifa kararı aldı.
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