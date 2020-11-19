Adana bugün hava nasıl olacak? 19 Kasım 2020 hava durumu

Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yer alan Adana'da hava bugün nasıl olacak? Adana'da sıcaklık, nem ve rüzgar değerleri nasıl seyrediyor? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den elde edilen bilgilere göre Adana'da bugün gökyüzünde parçalı bulutlu gün yaşanıyor. Ortalama 20 derece sıcaklık beklenen Adana'da anlık olarak; hava sıcaklığı 17,3°C, nem yüzde 42, basınç ise 1014,1 hPa değerlerinde seyrediyor. Rüzgar ise Güney Batı yönünde saatte 9 km hızla esiyor.

Öğle saatlerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklığının 23 dereceye kadar çıkacağı Adana'da akşam saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar gerileyecek. Maksimum rüzgar hızının ise 32 km/sa kadar çıkması bekleniyor. Rüzgar gün boyu Güney Batı yönünde esecek.

Parçalı bulutlu havanın gözlemlendiği Adana'da gün sonuna doğru çok bulutlu bir havanın yaşanması bekleniyor.



Haftayı parçalı bulutlu geçiren Adana'da gökyüzü Cuma gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın yaşanması bekleniyor. Cumartesi günü de yağışların devam edeceği gözlemlenirken Pazar günü parçalı bulutlu gün yaşanacağı tahmin ediliyor.

