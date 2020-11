A'dan Z'ye Zoom Nedir? Zoom Nasıl Kullanılır?

Koronavirüs kabusu ile birlikte büyük önem kazanan bir video konferans, web seminerleri ve web üstünden çok katılımlı görüntülü toplantı uygulaması Zoom büyük ilgi görmeye devam ediyor.

2011 yılında Cisco Systems ve WebEx ortaklığıyla kurulan yapının CEO'su Çin Kökenli Amerikan iş insanı Eric Yuan...

2015 yılında 40 milyon kullanıcıya ulaşan şirket 2019 yılında işverenlere uzaktan video görüşme sağlayan Interview Stream ile uyumlu hale getiridi. Böylece Interview Stream, Zoom’un video hizmetlerini kullanarak video görüşme konusunda sunduğu imkanları genişletme imkanı bulmuştur.

Fakat Zoom’u asıl popüler hale getirense Çin’de başlayan yeni tip Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılması oldu.

Zoom; mobil cihazlar (akıllı telefon, tablet vs.), masaüstü cihazlar (laptop, pc vs.), telefonlar ve oda sistemleri arasında video ve sesli konferans, telefon sistemi, sohbet ve web seminerleri hizmeti sunan bir iletişim uygulamasıdır.

Zoom’un sağladığı imkanlar daha doğrusu Zoom’un başlıca ürünleri / özellikleri şunlardır;

Meeting (Toplantı)Video WebinarConference Rooms (Konferans Odası)Phone System (Telefon İletişimi)Chat Mesajlaşma)Şimdi sırasıyla bu başlıkları kısa kısa aktaralım. Böylece her bir özelliğin / ürünün tam olarak ne işe yaradığını anlamış oluruz.

Zoom kullanıcısı olmak için App Store veya Google Play Store gibi marketlerden işletim sisteminize uyumlu sürümleri indirmeniz gerekmektedir. Eğer Zoom’u masaüstünde kullanmayı tercih ediyorsanız Zoom’un web sitesini ziyaret etmelisiniz.

Açılan sayfada sağ üst köşede Sign Up It’s Free butonuna tıklayarak üyelik için ilk adımı atmanız gerekiyor. Zoom öncelikle sizden doğum tarihinizi doğrulamanız gerekiyor.

Sonrasında mail adresinizi yazmanız veya Google / Facebook hesabınız aracılığıyla uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor.

Eğer e-posta adresinizi verdiyseniz bir doğrulama maili alacaksınız. Gelen e-postaya tıklayıp hesabınızı doğruladıktan sonra ise artık uygulamayı kullanmak için hazırsınız!

Bu arada mail adresinizi doğrulamanız akabinde “download & run zoom” ifadesiyle karşılaşacaksınız. Bu ifade Zoom’u masaüstü cihazınıza (PC, Laptop vs.) indirmeniz anlamına geliyor. Eğer hali hazırda Zoom üyeliğiniz varsa ama uygulama cihazınızda yüklü değilse buraya tıklayarak Download Center sayfasına direkt ulaşabilirsiniz.

Evet nihayet “Zoom Nedir?”den sonraki bir diğer önemli başlık olan “Zoom Nasıl Kullanılır?”a geldik. Buna göre; cihazımıza indirdiğimiz Zoom uygulamasını kullanmak için birkaç seçeneğimiz var. Eğer yeni bir toplantı veya eğitim/ders anlatımı başlatmak istiyorsak “New Meeting” ikonuna tıklamalıyız.

Burada Zoom tarafından Meeting ID ve Meeting Password bilgileri yer alıyor. Toplantıya katılmasını istediğiniz kişilere bu bilgileri vermeniz gerekiyor. Yahut Zoom tarafından o toplantı özelinde tanımlanan linki (Copy URL) kopyalayıp toplantıya katılacak kişilere gönderebilirsiniz.

Bu arada toplantıya katılacak olan kişiler; verdiğiniz ID ile Zoom uygulaması üzerinden direkt olarak toplantıya dahil olabilir. Yani tüm katılımcıların Zoom üyesi olması gerekmiyor.

Önemli bir detay olarak paylaşalım; açılan ekranın sol alt köşesindeki kamera ve mikrofon ikonlarına tıklayarak kamerayı ve sesi kapatabilir ya da eğer kapalıysa aktif edebilirsiniz. Ayrıca yine aynı hizada yer alan diğer tuşları kullanarak ekran paylaşımı yapabilir, tahtayı aktif edebilir ya da toplantıyı kaydedebilirsiniz.

Daha verimli bir Zoom Meetings deneyimi için bilmeniz gereken bazı kavramlar ve yapmanız gereken bazı ayarlar var. İşte Zoom uygulaması ile ilgili yapılması gereken bazı ayarlar;

Ses Ayarları: Sesinizi açıp kapatabileceğiniz butondur. Masaüstü kullanımda ekranın sol altında yer alır.

Video Konferansı Başlatma: Buna tıklayarak online görüşmeyi / toplantıyı başlatabilirsiniz.

Davet Et: Görüşme sağlamak istediğiniz kişileri, toplantı yapacağınız ekibi, ders yapmak istediğiniz öğrencileri toplantıya davet edebilirsiniz. İster e-posta adresine davet linkinizi gönderebilirsiniz, isterseniz uygulamanız size verdiği linki kopyalayıp görüşme sağlamak istediğiniz kişilere iletebilirsiniz. Veya toplantı ID ve şifresini toplantıya katılacak kişilere yollayabilirsiniz. Bu arada güvenlik amacıyla getirilen son güncellemeyle birlikte artık toplantıya katılan herkesi toplantı sahibinin onaylaması gerekiyor.

Katılımcıları Görmek: Bu kısımdan katılımcılarınızı görebilir, direkt olarak kişinin görüntüsünün üstüne tıklayıp ona odaklanabilirsiniz.

Ekran Paylaşımı Yapmak: Bu kısımdan ekranınızı karşı taraflarla paylaşabilirsiniz. Mesela bir sunum üzerinden veya bir belge üzerinden ders yapıyorsanız bu sunumu veya belgeyi ekran paylaşımı yapıp öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz.

Chat: Katılımlarınıza notlarınızı paylaşmak için chat kısmından hangi katılımcıyla konuşmak istiyorsanız üstüne tıklayıp özel olarak konuşabilirsiniz. Veya tüm katılımcıların göreceği şekilde genele yazabilirsiniz.

New Meeting: Yeni bir toplantı, görüşme, online ders oluşturacağınız alan kısımdır. New meeting kısmına tıklayıp Zoom uygulaması üzerinden derslerinizi veya toplantılarınızı yapabilirsiniz.

Join: Mevcut olan bir toplantıya ve derse katılabileceğiniz butondur. Bu kısma tıklayıp görüşmeyi oluşturan kişinin ID’sini ve şifresini girip sınıfa dahil olabilirsiniz.

Schedule: İleri tarihli bir meeting, online ders, sınıf ortamı oluşturabileceğiniz alandır. Derslerinizi şuan değilde 2 gün sonra planlamak istiyorsanız bu kısmı kullanabilirsiniz.

Share Screen: Ekran paylaşımı yapabileceğiniz alandır.