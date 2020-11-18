“Adalet”te acı tablo!

TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e de iletilen “Adalet Raporu”nda çarpıcı tespitler yer aldı. Hukukun Üstünlüğü Endeksi 2020 verilerine göre, Türkiye’nin 128 ülke arasından 107’nci sırada yer aldığının belirtildiği raporda, “Endekste Türkiye, Meksika ve Mali gibi ülkelerin gerisinde kalırken, Nijerya, İran ve Angola ile aynı puanı almıştır” denildi.



TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından hazırlanan ‘Adalet Raporu’nda Rusya’dan sonra Türkiye’nin ikinci olduğunu gözler önüne serdi. Bülbül tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e de sunulan ‘Adalet Raporu’nda son 18 yılda Türkiye’de yaşanan adalet krizlerine dikkat çekiliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) önündeki dosyalarla ilgili bili verilen raporda, Türkiye’nin 9 bin 236 dosya ile Rusya’nın ardından ikinci sırada yer aldığına vurgu yapıldı.



CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, AKP dönemindeki hukuk krizlerini ele aldığı ‘Adalet Raporu’nun Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e iletti. Beş başlık altında toplanan raporda, önemli tespitler yer alıyor. Anayasa Mahkemesi’nin geride kalan 8 yılda 10 binden fazla hak ihlali kararının verildiğinin hatırlatıldığı raporda, “Anayasa Mahkemesi’ne ilişkin verilere baktığımızda 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne Mahkeme’ye yaklaşık 285 bin başvuru yapılmış, bunun 243 bin kadarı sonuçlandırılmıştır. Başka bir ifadeyle bireysel başvurunun başladığı tarihten bu yana yapılan başvuruların yüzde 85.5´i karara bağlanmıştır. İhlal kararlarının temel hak ve özgürlüklerin dağılımında ilk sırada yüzde 52 ile adil yargılanma hakkı yer almaktadır. Yani, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan toplam 23 temel haktan biri olan Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlali tüm ihlallerin yarısından fazlasını teşkil etmektedir. Diğer yandan 220 bin 985 adet başvuruda kabul edilmezlik kararının oranı yüzde 90 iken incelemeye alınan başvuruların sadece yüzde 4’ü hakkında ihlal kararı verilmiştir” ifadelerine yer verildi.



Hukukun Üstünlüğü Endeksi 2020 verilerine göre Türkiye’nin 128 ülke arasından 107’inci sırada yer aldığının belirtildiği raporda, “Endekste Türkiye, Meksika ve Mali gibi ülkelerin gerisinde kalırken Nijerya, İran ve Angola ile aynı puanı almıştır. Bunun yanı sıra Türkiye, kendi gelir grubundaki 42 ülke arasında hukukun üstünlüğüne bağlılıkta Meksika’nın hemen ardında 40’ıncı sırada yer almıştır. Türkiye’nin en kötü olduğu iki başlık, 128 ülke arasında 124’üncü sırada geldiği ‘hükümet yetkilerinin kısıtlanması’ ve 123’inci sırada yer aldığı ‘temel haklar’ başlıklarıdır. Değerlendirmede Türkiye’nin en düşük puanı aldığı alt başlıklar ise bağımsız denetim ve yargı sürecine saygıdır” denildi.



Ayrıca ‘Adalete Erişime Küresel Bakış 2020 verilerine de yer verilen raporda, şunlar kaydedildi: “Türkiye’de yurttaşların yüzde 33’ü son 2 yıl içerisinde hukuki bir sorunla karşılaşmıştır. Karşılaşılan bu sorunların yüzde 21’ini kamu hizmetleri, yüzde 13’ünü iş hukuku ile ilgili sorunlar, yüzde 14’ünü ise eğitim ile ilgili sorunları oluşturmaktadır. Süreç içerisinde yurttaşların yüzde 45’i ise yargıya başvururken ‘herhangi bir zorlukla’ karşılaşmıştır.”



AİHM’in açıkladığı güncel verilere de yer verilen raporda şu ifadelere yer verildi: “31 Aralık 2019’da AİHM’e yaklaşık 59 bin 800 başvuru yapıldı. Söz konusu başvuruların dörtte biri Rusya’ya yönelik iken ikinci sırada 9 bin 250 başvuru ile Türkiye yer aldı. Bununla birlikte AİHM’nin 2019 yılında hükmettiği kararların neredeyse yarısı, yalnızca üç ülkeye ilişkindi. Bu ülkeler sırasıyla 198 karar ile Rusya, 113 karar ile Türkiye ve 109 karar ile Ukrayna. Bu yıl açıklanan son rakamlara göre, Türkiye’ye karşı açılan AİHM dava sayısı 3 bin 645 iken bu davaların yüzde 88,5’inde AİHM, en az bir hak ihlali olduğuna hükmetti. Son 60 yıl içinde Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hiçbir maddesini ihlal etmediğine hükmedilen karar sayısı sadece 87. Karar için bekleyen dosyalar arasında da Türkiye 9 bin 236 dosya sayısı ile Rusya’nın ardından ikinci sırada yer aldı.”

