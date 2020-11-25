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“Adaleti hâkim kılmaK için siyaset yapıyoruz”

Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Ekilmiş Düğün Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

GÜNDEM 25.11.2020, 06:51
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“Adaleti hâkim kılmaK için siyaset yapıyoruz”
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş’in katıldığı kongrede Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanı Abdulkadir Durmaz güven tazeleyerek yeniden il başkanı seçildi.
Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Ekilmiş Düğün Salonu’nda yoğun bir kalabalıkta gerçekleştirildi. İl Başkanı Abdulkadir Durmaz’ın yeniden il başkanı seçildiği kongreye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Saadet Partisi GİK Üyesi Gökhan Gerçek, Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Zekai Yılmaz ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.
Kongrede konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş “Bizler siyaseti yüksek ideallerimiz için, medeniyetimiz için yapıyoruz. Nedir bunlar? Adaleti hâkim kılmak, işi ehline vermek, haksız vergilerle halkı ezdirmemek, haksızlık karşısında susmamak, yolsuzluklara meydan okumak, kendisi için istediğini, kardeşi için de isteyen bir nesil yetiştirmek için siyaset yapıyoruz. Bugün ülkemizde maalesef birçok sorun var. Bunların çözümü için milli stratejilere, projelere ihtiyaç bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.
 
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