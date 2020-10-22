Adalet Bakanlığı’nın nafaka önerisine AK Parti’den destek çıkmadı!

Adalet Bakanlığı, boşanma sonrası kadın ve çocukların mağdur edilmemesi için verilen nafaka konusunda bir öneri gündeme getirdi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın aktardığına göre bakanlık nafaka süresini 6 yılla kısıtlayan bir düzenlemeyi önerdi. Bakanlığın önerisine göre nafakada alt sınır da 2 yıl olarak öngörüldü.

Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti grubunda yapılan toplantıda “Süre koymak doğru değil, bazı boşanmalarda nafaka vermeye gerek yokken, bazı davalarda ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakılması gerekebilir. Bu konuda takdir hâkimlere bırakılmalı” değerlendirmesi yapıldı.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş’ın aktardığına göre de Adalet Bakanlığı’nın ‘2- 6 yıl arası süre sınırı’ önerisini AK Partili vekiller desteklemedi.

Soybaş, "Nafaka süresinin davanın durumuna göre hâkim inisiyatifine bırakılmasını isteyenler çoğunlukta" diye yazdı.

