Adalet Bakanlığı Sınavları ne zaman yapılacak?

2020 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı), 2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat), 2020-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-İdari Yargı) için geri sayım başladı...



21-22 Kasım 2020 tarihlerinde 4 oturumda yapılacak sınavlar için adaylar hazırlıklarını sürdürüyor.



Sınava başvurular, 01 - 08 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınava girecek adaylar, başvurularını

* Elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla

* Yada bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden

*Veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler...



Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor

Adaylar, HES kodunu edinmek için Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.



Başvuru KılavuzuAday Başvuru FormuSağlık Durumu/Engel Bilgi FormuBaşvuru Merkezleri ListesiAdres İline Göre Tercih Edilebilecek Sınav Merkezleri



