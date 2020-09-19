Adalet Bakanlığı memur alım İlanı paylaştı
Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavla bin 100 kişi istihdam edecek.
GÜNDEM 19.09.2020, 10:35
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İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak alımlar için yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Sınav başvuruları 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracakların 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.
Adayların, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları gerekecek.
Sınava başvurular 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet yoluyla alınacak.
Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 22 Kasım Pazar günü yapılacak.
İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracakların 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.
Adayların, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları gerekecek.
Sınava başvurular 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet yoluyla alınacak.
Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 22 Kasım Pazar günü yapılacak.
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