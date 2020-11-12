Adalet Bakanı Gül'den 'seçim harcaması' itirafı

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde ilginç bir diyalog yaşandı. Bakanlığın bütçesindeki "kar amacı gütmeyen kuruluşlara transferler” kalemindeki büyük düşüşe dikkat çeken HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun sorusuna Adalet Bakanı Abdülhamit Gül dikkat çeken bir cevap verdi.

Katırcıoğlu, 2019 yılı bütçesinde "kar amacı gütmeyen kuruluşlara transferler” kalemine ayrılan 517 milyon TL’nin 2020 bütçesinde 75 milyon liraya düşmesinin sebebini sordu.



Katırcıoğlu'nun bu sorusuna Adalet Bakanı Gül seçim yılı yanıtını verdi;



"Fakat bize gönderdiğiniz verilerden benim gördüğüm birkaç tuhaflık var, onları söylemek istiyorum. Bir kere, cari transferler altında yer alan “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara transferler” diye bir kalem var. İlgimi çekti, bu kalem 2019 yılında 517 milyon liraymış yani ödenek olarak 517 milyon lira, zaten 455 milyon lirası da harcanmış. Sonra, 2020’ye baktığımızda 75 milyona düşüyor. Şimdi, önceden niye bu kadar yüksekti, birden bire niye bu kadar düştü? Bu açıklanmaya muhtaç gibi geliyor bana. Bütçe teklifinizde de 80 milyon diyorsunuz yani aşağı yukarı binde 7 civarında bir artış öngörüyorsunuz. Ama ben, doğrusunu isterseniz bu meselenin biraz açıklanması gerektiğini düşünüyorum."

"Sayın Katırcıoğlu’nun sorusu; 'Kâr amacı gütmeyen kurumlara aktarılan meblağ neden düştü?' Bu konu seçimlere yönelik, seçime ilişkin, seçim olduğu için aktarılan bütçe Sayın Katırcıoğlu. Dolayısıyla onunla alakalı, bir seçim olduğu için ayrılmış ve bu konudaki bir farklılık."

