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Adalet Bakanı Gül'den nafaka açıklaması: Destekçisi olamayız
Adalet Bakanı Gül, 2021 yılı bütçe görüşmelerinde nafaka tartışması ile ilgili olarak "Kadınların aleyhine dönük hiçbir faaliyeti, adımı, hükümet ve parti olarak destekçisi olamayız" dedi.
GÜNDEM 11.11.2020, 10:12
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda düzenlenen Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Gül, nafaka tartışmaları ile ilgili olarak "Ne olursa olsun bu konuda kadınların aleyhine dönük hiçbir faaliyeti, adımı, hükümet ve parti olarak destekçisi olamayız" dedi.
"Nafaka konusunda yasal düzenleme gerekiyorsa bu çatı Meclis olacaktır." ifadesini kullanan Gül, "Haberde geçtiği gibi şu kadar yıl, bu kadar yıl diye bir düşüncesi asla yok. Herkesin her akademisyenlerin uygulayıcıların Yargıtay'ın farklı görüşleri var. Bu konuların hepsi değerlendiriliyor. Ne olursa olsun bu konuda kadınların aleyhine dönük hiçbir faaliyeti, adımın hükümet, parti olarak destekçisi olamayız. Eğer bir şey olacaksa pozitif anlamda daha iyi noktada her türlü iyileştirme olabilir" diye konuştu. Komisyoda çocuk icrası ile ilgili milletvekillerinin sorduğu bir soruya da Gül, "Biz kendi çocuğunu görmek için niye harç ödesin yaklaşımındayız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yönde. Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimiz yaptık. Kendi çocuğunu asli görmesi, harcın kaldırılması konusunda çalışmamız var" diye cevap verdi.
"Nafaka konusunda yasal düzenleme gerekiyorsa bu çatı Meclis olacaktır." ifadesini kullanan Gül, "Haberde geçtiği gibi şu kadar yıl, bu kadar yıl diye bir düşüncesi asla yok. Herkesin her akademisyenlerin uygulayıcıların Yargıtay'ın farklı görüşleri var. Bu konuların hepsi değerlendiriliyor. Ne olursa olsun bu konuda kadınların aleyhine dönük hiçbir faaliyeti, adımın hükümet, parti olarak destekçisi olamayız. Eğer bir şey olacaksa pozitif anlamda daha iyi noktada her türlü iyileştirme olabilir" diye konuştu. Komisyoda çocuk icrası ile ilgili milletvekillerinin sorduğu bir soruya da Gül, "Biz kendi çocuğunu görmek için niye harç ödesin yaklaşımındayız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yönde. Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimiz yaptık. Kendi çocuğunu asli görmesi, harcın kaldırılması konusunda çalışmamız var" diye cevap verdi.
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