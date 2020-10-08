Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Yargının 'pardon' deme lüksü yok.
Adalet Bakanı Gül, "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur. Ben yargıyım hesap vermem anlayışı asla kabul edilemez." dedi. .
GÜNDEM 08.10.2020, 11:02
Adalet Bakanı Gül, "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur. Ben yargıyım hesap vermem anlayışı asla kabul edilemez." dedi.
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