Adalet Bakanı Gül'den Berberoğlu açıklaması

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı vermesi hakkında konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu için 2. ihlal kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır. AYM kararına uyulması hukukun bir gereğidir. AYM'nin bütün kararları tartışılabilir, eleştirilebilir ama bu uygulanmayacağı anlamına gelmez." dedi.Adalet Bakanı Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması hakkında ise "Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum." dedi.

Bakan Gül, sözlerine şu şekilde devam etti.

"Hiç kimsenin annesine eşine çocuklarına kimsenin küfretme kötü söz öyleme hakkı yoktur. Nerede olursa olsun kimin annesi evladı olursa olsun insan onuruyla yaşar. Kanunlar toplum için çıkarılır elbette ihtiyaç eksiklik varsa değişecekse değiştirilir."

