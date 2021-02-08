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Adalet Bakanı Gül'den 1921 anayasası vurgusu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'Yeni Anayasa' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." dedi.
GÜNDEM 08.02.2021, 13:52
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen anma programında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Gül, 'Yeni Anayasa' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." dedi.
Bakan Gül, 'Yeni Anayasa' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." dedi.
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