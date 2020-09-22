Adalet Bakanı Gül uyardı: Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde kurulan Akademi Uygulama Adliyesi açılışında açıklamalarda bulundu.

Türk eğitim ve yargı sürecine çok önemli bir müesseseyi kazandırdıklarını belirten Adalet Bakanı Gül, "Hukuk Fakültelerinin eğitimi ile birlikte mezun olduktan sonra, kürsüye çıkmadan önce güven veren ve erişilebilir bir adalet için uygulamalı ve pratik bir şekilde eğitimin yapılması çok önem kazanıyor. Akademide sizlerin almış olduğu bu eğitim, hem teorik hem de pratik eğitim ile yargının güçlenmesine ve hukukun daha da egemen olmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Gül ayrıca, YÖK'le yapılan değerlendirme sonucunda Hukuk Fakülteleri'ne girişte başarı puanının 190 binden 125 bine indirildiğini ve bunun ilk kez bu yıl uygulandığını belirterek, "Böylece Hukuk Fakülteleri'ne giren daha başarılı öğrenci sayısını artırmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha da başarılı olanların Hukuk Fakülteleri'ne girebilmesi için gerekli düzenlemenin olabilmesi için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de adaletin ancak bağımsız mahkemelerde tecelli ettiğini ifade eden Bakan Gül şunları kaydetti:



Hiçbir mahkemenin Adalet Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olmadığını ifade eden Gül, "Adalet Bakanı’nın da bir cübbesi yoktur, asla olmayacaktır, olmamalıdır da. Öyle ayak ayak üstüne atarak Adalet Bakanı şunu tutuklasın bunu serbest bıraksın gibi telkin verenlerin hukukta asla karşılığı yoktur. Bunlar adeta birer vesayet çağrılarıdır. Bunlar geçmişte çok görüldü. Ancak Türkiye’de işleyen bir hukuk sistemi vardır” diye konuştu.

Kimse toplum yargıçlığına heves etmesin. Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın. Kimsenin mahkemeleri etkilemeye, tesir altına almaya hakkı ve yetkisi yoktur, bu kanunlarımızda suçtur. Böyle tahkir ve tahrip siyaseti içerisinde, adeta bir tribün amigosu gibi beğenmediği kararlar karşısında yargı mensuplarını hedef gösterme cür'etini kimse kendinde bulmamalıdır.

Elbette milletimiz nezdinde adalet nezdinde adil kararın yerine geçebilecek hiçbir değer yoktur. Yargısal işleyişte, hakim ve savcı faile değil, fiile bakar. Ne söylendiğine değil, delile bakar. Dosyasında delil yok ise bunlar istediği kadar değerlendirilsin. Burada asıl olan savcının, hakimin kendi dosyasına bu delillerin intikal etmesi ve buna göre karar vermesidir. Yargının ideolojisi yoktur. Yargının tek ideolojisi vardır o da adalettir, adaletin tecelli etmesidir. Hakim ve savcıların bağlı olduğu yer anayasadır kanunlardır. Hakim ve savcılar, mahkemeler bağımsız ve tarafsızdır.

