Adalet Bakanı Gül: Darbe anayasasının zihniyetine son vereceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yeni anayasa ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız" dedi.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:



Biz Türkiye'de hukuk reformunu kararlı bir şekilde sürdürürken Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi hukuk reformuyla beraber Türkiye'de özgürlüğü daha da arttıracağız. Türkiye'de darbenin tortularının kaldığı anayasaya, darbe anayasasının zihniyetine son vereceğiz. Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız.



Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız. AK Parti 19 yılda çok önemli reformlar yaptı, yapmaya da devam edeceğiz.

