Adalet Bakanı Gül: Bana tutuklama siparişi verenler kusura bakmayın...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevinde "5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz." dedi.

Bakan Gül, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar işler, kurallar işler, usuller işler ve işlemeye de devam eder. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya kimse parmak sallayamaz. Adalet Bakanından da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez. Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve hiç kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır." ifadelerini kullandı.

