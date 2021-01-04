Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den darbe söylemlerine tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe söylemlerine yönelik olarak açıklama yaptı.
GÜNDEM 04.01.2021, 17:10
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla son günlerdeki darbe söylemlerine tepki gösterdi. Bakan Abdulhamit Gül, paylaşımında, “Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ifadelerini kullandı.
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