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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukukta yeni reform çalışmaları kapsamında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü.
GÜNDEM 08.12.2020, 14:47
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Gül paylaşımında, " Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Barolarımızın ve avukatlarımızın değerli katkıları çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Feyzioğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz" açıklamasının ardından yeni dönemde gerçekleşmesini bekledikleri reformları, sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte Bakan Gül'e ilettiği öğrenildi. Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ortaya konulan süreç çerçevesinde yapılmasını bekledikleri yeni reformları içeren yazıyı da Bakan Gül'e verdi. Feyzioğlu'nun, avukatların dile getirdiği talepleri de Bakan Gül'e ilettiği belirtildi.
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