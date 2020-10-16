Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Anayasa ve yasalar hukukun bedenidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya platformu Twitter'dan, "Anayasa ve yasalar hukukun bedeni, uygulama da hukukun ruhudur." paylaşımını yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin ( AYM) hak ihlali kararına karşın yerel mahkemenin milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebinin reddedilmesi tartışmalara neden oldu.

Anayasa ve yasalar hukukun bedeni, uygulama da hukukun ruhudur.

— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 16, 2020

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili davada 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Ceza kesinleşince de milletvekilliği düşürüldü. Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu’nun başvurusu üzerine dosyayı görüşerek ‘hak ihlali’ olduğu kararı aldı. Dava dosyası yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme ‘yeniden yargılamaya yer yok’ kararı vermişti.Enis Berberoğlu’nun avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ gerekçesiyle yeniden gönderdiği dava dosyasına “Yeniden yargılamaya yer yok” kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dün itiraz etti.



Anayasa ve yasalar hukukun bedeni, uygulama da hukukun ruhudur. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 16, 2020

