Acun Ilıcalı'dan yeni dijital içerik platformu: Exxen

Televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde bazı detaylarını paylaştığı ve Netflix'e rakip olacak yeni dijital içerik platformunun adını bugün sosyal medya hesabından açıkladı.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında dijital platform Exxen ile ilgili detayları paylaşmıştı. Ilıcalı, bugün Instagram hesabından "Yeni dijital platformumuz Exxen'de çok yakında beraberiz." dedi.Exxen isimli platformun exxen.com alan adı adresinden yayın hayatına başlaması bekleniyor. Ilıcalı, platformun ne zaman açılacağına dair henüz bir tarih vermedi.

Acun Ilıcalı katıldığı programda şunları söylemişti:

"Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz. Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum."

