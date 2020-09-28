Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki: Hiç yakışmadı

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcularından eski hakem Ahmet Çakar ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı.

Çakar, derbiyi stattan takip eden Acun Ilıcalı ile ilgili "Ne sıfatla orada maçı izliyor?" ifadesini kullanması üzerine canlı yayına katılan Ilıcalı, "Burada çok önemli bir konu var. Şu anda orada yorumcu olarak durduğu bir yerde Ahmet Hocam'a böyle bir protokolü hiç araştırmayıp yayının ortasında 'Acun ne sıfatla orada duruyor' beni hedef göstermesi benim Ahmet Hocam'a, değerli hocama hiç yakışmadı" dedi.



Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışını sonuna kadar devam ettireceğini söyleyen Çakar, "Bu Fenerbahçe iyi takım olmuş. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı son ana kadar gidebilir. Fenerbahçe belki bugün çok fazla net gol pozisyonu üretemedi ama şanslar yakalandı. Hepsinden önemli iyi takım olmuş" şeklinde konuştu.



Medipol Başakşehir'in ilk 3 maçını kaybetmesine rağmen hala şanslı gördüğünü söyleyen Ahmet Çakar, "3 demedim, 2.5 dedim zaten. Medipol Başakşehir'in hala şansı var, şanslı görüyorum. Hatırlayın, geçen sene de ilk 2 maçı kaybettikten sonra çıkışa geçmişlerdi" dedi.

