Acun Ilıcalı duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de yer alacak

TV8 televizyonun sahibi Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda kurduğunu Exxen platformu için çalışmalarını sürdürüyor. Acun Ilıcalı, dijital platform olarak kullanıcıların kullanımına açılacak olan Exxen için komedyen Tolga Çevik ile anlaştı.



Birçok isimle anlaşan ve yakın zamanda programlara başlayacak olan Acun Ilıcalı, son gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Acun Ilıcalı, Tolga Çevik ile anlaştığını, "Başarılı komedyen Tolga çevik 'Tolgshow' programıyla 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de" ifadeleri ile duyurdu. Acun Ilıcalı iki hafta önce de yaptığı açıklamayla Exxen için YouTube üzerinden yayınlanan programıyla geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya ile anlaştığını duyurmuştu.

