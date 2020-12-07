Açlık sınırı yine “asgari”yi geçti!
Memur-Sen, Kasım ayı açlık-yoksulluk rakamlarını açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 523 lira olurken, yoksulluk sınırı ise 7 bin 353 lirayı buldu.
GÜNDEM 07.12.2020, 22:00
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Memur-Sen, Kasım ayı açlık-yoksulluk rakamlarını açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 523 lira olurken, yoksulluk sınırı ise 7 bin 353 lirayı buldu. Açlık sınırı, 2 bin 324 liralık asgari ücreti bir kez daha geride bıraktı!
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Kasım ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 523 lira 2 kuruş, yoksulluk sınırı ise 7 bin 353 lira 2 kuruş olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Kasım ayında Ekim ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,14’lük bir artış yaşandı.
Araştırmaya göre Kasım ayında gıda madde fiyatlarında bir ayda yüzde 1,14’lük bir artış yaşanırken, en büyük artış yüzde 25,18 artışla kabak, yüzde 24,35 artışla karnabahar, yüzde 18,95 artışla tavuk eti, yüzde 18,28 artışla dolmalık biber, yüzde 17,75 artışla yumurta fiyatlarında yaşandı. Kasım ayında Ekim ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,81’lik bir artış gözlenirken, Kasım ayında Ekim ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,87’lik bir artış oldu.
Kasım ayında haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,49’luk bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Ekim ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 2,08 artışla telefon yedek parçalarında olurken, Kasım ayında ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,46’lık bir artış olduğu belirlendi.
GİYİM VE SAĞLIKTA ARTIŞ YAŞANDI
Kasım ayında sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,19’luk bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,52 artışla derece, yüzde 2,74 artışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi fiyatlarında olduğu tespit edildi.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Kasım ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 523 lira 2 kuruş, yoksulluk sınırı ise 7 bin 353 lira 2 kuruş olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Kasım ayında Ekim ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,14’lük bir artış yaşandı.
Araştırmaya göre Kasım ayında gıda madde fiyatlarında bir ayda yüzde 1,14’lük bir artış yaşanırken, en büyük artış yüzde 25,18 artışla kabak, yüzde 24,35 artışla karnabahar, yüzde 18,95 artışla tavuk eti, yüzde 18,28 artışla dolmalık biber, yüzde 17,75 artışla yumurta fiyatlarında yaşandı. Kasım ayında Ekim ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,81’lik bir artış gözlenirken, Kasım ayında Ekim ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,87’lik bir artış oldu.
Kasım ayında haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,49’luk bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Ekim ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 2,08 artışla telefon yedek parçalarında olurken, Kasım ayında ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,46’lık bir artış olduğu belirlendi.
GİYİM VE SAĞLIKTA ARTIŞ YAŞANDI
Kasım ayında sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,19’luk bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,52 artışla derece, yüzde 2,74 artışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi fiyatlarında olduğu tespit edildi.
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