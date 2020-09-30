Açılışı yılan hikayesine dönmüştü: Faaliyete geçeceği tarih belli oldu
Açılışı yıllardır yılan hikayesine dönen Berlin Havalimanı, sonunda faaliyete geçiyor
GÜNDEM 30.09.2020, 07:51
İlk kez 2011’de açılacağı açıklanan ancak bugüne kadar 6 kez açılışı ertelenerek yılan hikâyesine dönen Berlin Havalimanı (BER) 31 Ekim’de nihayet açılıyor. Açılış için tören düzenlenmeyecek.
İnşaat hatası, teknik sorun ve planlama hatası nedeniyle 9 yıl gecikmeli açılması beklenen BER’in, son olarak yangın söndürme sisteminin standartlara uygun olmadığı tespit edilmiş, kilometrelerce uzunlukta elektrik kabloları yeniden döşenmişti. 3.7 milyar Euro’ya mal olması beklenen proje, 5.96 milyar Euro’ya mal oldu.
BER Havalanı Müdürü Engelbert Lütke Daldrup, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında havaalanının 31 Ekim’de kesinlikle açılacağını duyurdu.
Şimdi de salgından dolayı “Artık ihtiyaç var mı?” sorusu gündeme geldi. Açılışı törensiz, sessiz sedasız yapacaklarını belirten Daldrup, “Büyük bir tören olmayacak. Sadece açacağız. Açılışa kadar uzanan yol kolay olmadı. Biz Alman mühendisler olarak utandık” dedi.
31 Ekim günü açılışta bir Easyjet ve Lufthansa uçağı paralel iniş yapacak. 25 Ekim’de havaalanına tren seferleri başlayacak. BER’in açılmasıyla kapatılacak olan Tegel Havalimanı’nın son uçak ise 8 Kasım’da kalkacak.
İnşaat hatası, teknik sorun ve planlama hatası nedeniyle 9 yıl gecikmeli açılması beklenen BER’in, son olarak yangın söndürme sisteminin standartlara uygun olmadığı tespit edilmiş, kilometrelerce uzunlukta elektrik kabloları yeniden döşenmişti. 3.7 milyar Euro’ya mal olması beklenen proje, 5.96 milyar Euro’ya mal oldu.
BER Havalanı Müdürü Engelbert Lütke Daldrup, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında havaalanının 31 Ekim’de kesinlikle açılacağını duyurdu.
Şimdi de salgından dolayı “Artık ihtiyaç var mı?” sorusu gündeme geldi. Açılışı törensiz, sessiz sedasız yapacaklarını belirten Daldrup, “Büyük bir tören olmayacak. Sadece açacağız. Açılışa kadar uzanan yol kolay olmadı. Biz Alman mühendisler olarak utandık” dedi.
31 Ekim günü açılışta bir Easyjet ve Lufthansa uçağı paralel iniş yapacak. 25 Ekim’de havaalanına tren seferleri başlayacak. BER’in açılmasıyla kapatılacak olan Tegel Havalimanı’nın son uçak ise 8 Kasım’da kalkacak.
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