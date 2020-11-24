Açık Öğretim Sınavları yüz yüze mi yapılacak? AÖF sınavı ertelendi mi?

AÖF sınavları için geri sayım başladı. 29 Ekim'de kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından sınav tarihleri de belli oldu.

Peki, AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Sınavlar online mı olacak?



Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından sınavları bekleyen öğrenciler için açıklama Açıköğretim Fakültesi'nden geldi.

Açıklamada ''Açık Öğretim Sınavı planlandığı üzere 12-13 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.'' denildi

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacak.



AÖF Güz Dönemi ara sınavları 12 - 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. AÖF ara sınavları çevrimiçi (online) olacak mı merak konusu.

AÖF Güz Dönemi final sınavları ise 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde olacak.



