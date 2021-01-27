Açık Öğretim Okulları'nın sınav tarihleri ne zaman?
Açık Öğretim Okulları sınavlarının çevrim içi olarak yapılacağı duyurulurken sınav tarihleri ile ilgili duyuruyu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptı.
GÜNDEM 27.01.2021, 15:23
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Açık Öğretim Okulları sınavlarının çevrim içi olarak yapılacağını duyumuştu.
Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sınav tarihlerini de paylaşmıştı.
Buna göre Açık Öğretim Okulları I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de
Açık Öğretim Okulları II. Dönem sınavları ise 25 Mart’ta yapılacak.
Sınavlar, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez çevrimiçi ortamda düzenlenecek Açık Çğretim okulları sınavlarına girecek öğrencilerden özel durumları dolayısıyla sınav tedbir uygulamasına ya da internet erişimine ihtiyaç duyanlara destek verecek.·
Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sınav tarihlerini de paylaşmıştı.
Buna göre Açık Öğretim Okulları I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de
Açık Öğretim Okulları II. Dönem sınavları ise 25 Mart’ta yapılacak.
Sınavlar, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez çevrimiçi ortamda düzenlenecek Açık Çğretim okulları sınavlarına girecek öğrencilerden özel durumları dolayısıyla sınav tedbir uygulamasına ya da internet erişimine ihtiyaç duyanlara destek verecek.·
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