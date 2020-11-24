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Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili flaş açıklama!

Açık Öğretim Lisesi Sınavlarına kısa bir süre kala sınava katılacak öğrenciler sınavın online mi yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyordu. İşte o açıklama...

GÜNDEM 24.11.2020, 14:08
Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili flaş açıklama!
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
Açık Öğretim Lisesi ya da kısa adı ile açık lise veya AÖL yüz yüze yapılacak.
Herhangi bir sebepten dolayı örgün öğretimine devam edemeyen kişilerin eğitimlerinin yarım kalmaması üzere okumuş oldukları lise olan Açık Öğretim Lisesi sınavları tarihleri ve sınav yapılış şekli merak konusu olmuştu. 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 23 Kasım 2020 tarihli resmi yazısında ''Açık Öğretim Sınavı planlandığı üzere 5-6 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.'' denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarının 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

AÖL 1. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020
AÖL 1. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar
AÖL 1. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021
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